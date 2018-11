FC Augsburg: Hahn verletzt sich im Derby

Der erst Mitte der zweiten Hälfte eingewechselte André Hahn verletzte sich kurz vor dem Ende bei einem Foul an Nürnbergs Tim Leibold selbst am Knie. Augsburgs Flügelspieler hielt anschließend zwar bis zum Schlusspfiff durch, bekam aber direkt im Anschluss eine dicke Bandage vom Oberschenkel bis zum Sprunggelenk des linken Beins verpasst. Damit humpelte Hahn tags darauf mit Teamkollege Rani Khedira zum Fantreff beim Fanclub "Lechgermanen". Dort verriet der 28-Jährige BR Sport, dass die Sorge einer Knieverletzung von "Innenband oder Kapsel" bestehe. Näheren Aufschluss über den Grad der Verletzung soll am Montagvormittag eine Kernspin-Untersuchung in Augsburg geben.