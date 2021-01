FC Augsburg hadert mit sich und seiner Defensive

Viermal hatte der FCA zuletzt im eigenen Stadion nicht gewinnen können. Gegen den VfB Stuttgart geriet die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich nun wieder gehörig ins Straucheln. Ist die Mannschaft nicht abgezockt genug, um endlich in der Tabelle nach oben zu klettern? "Das sind so Schlagworte, die man nicht am ganzen Spiel festmachen kann", entgegnete Herrlich nach der ernüchternden Partie. Schließlich habe seine Mannschaft "den Mut bewiesen und es versucht. Jetzt hat es nicht funktioniert, jetzt stehen wir wieder auf und versuchen es von Neuem."

Der VfB ist nun die fünfte Hürde, die Herrlich mit seinen Fußballern eigentlich nehmen wollte. Wieder gelang es nicht. "Gut leben können wir damit nicht" befand Manager Stefan Reuter. "Wir werden uns sicher nicht damit begnügen."

Reuter verwies aber wie auch Herrlich auf einige Schlüsselszenen, wie die Szene, die nach einem Zweikampf zwischen Reece Oxford und Mateo Klimowicz zum frühen Elfmeter für den VfB führte. Das sei der "Knackpunkt" gewesen, so der Augsburger Manager. "Aus meiner Sicht war das auf keinen Fall Elfmeter."