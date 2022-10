FC Augsburg gibt Sieg gegen Leipzig noch aus der Hand

Mergim Berish (34. Minute/Foulelfmeter), Ermedin Demirovic (51.) und Ruben Vargas (64.) hatten Augsburg am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga lange wie den verdienten Sieger aussehen lassen. Doch die Sachsen kämpften sich in Überzahl nach dem Blitz-Platzverweis für Iago (66.) aus einem 0:3-Rückstand noch einmal eindrucksvoll zurück. André Silva (73. Minute), Christopher Nkunku (89.) und Hugo Novoa (90.) trafen am Samstag (22.10.22) in einem fast schon verloren geglaubten Spiel zum 3:3-Ausgleich.

Augsburg startet konsequenter

Der FC Augsburg zeigte gegenüber den Gästen aus Leipzig von Beginn an einen selbstbewussten Auftritt. Die roten Bullen versuchten zwar früh anzulaufen und den Ball temporeich nach vorne zu spielen, doch Chancen konnten sie gegen die geschickt agierenden Schwaben, die frühzeitig den Spielaufbau störten, nicht herausspielen. Zudem versuchte auch das Team von Enrico Maaßen vorne mitzumischen. Spannende Torraumszenen blieben jedoch Mangelware.

Berisha verwandelt Strafstoß

Die erste Chance hatte dann Leipzigs Emil Forsberg, der das Leder im Fallen gefährlich aufs rechte Eck schickte. Doch FCA-Keeper Tomáš Koubek kratzte das Leder noch von der Linie. Durch einen Elfmeter ging dann sieben Minuten später der Gastgeber in Führung. Was war passiert? David Raum hatte Ruben Vargas im Sechzehner abgeräumt. Den Strafstoß verwandelte dann Mërgim Berisha souverän. Das 1:0 für die Fuggerstädter.

Die Augsburger hatten mehr vom Spiel und kurz vor der Pause noch die Chance zum 2:0. Doch Neuner Ermedin Demirovic scheiterte knapp.

Der Torschütze legt für Demirovic auf

Auch in der zweiten Hälfte gingen die Fuggerstädter zielstrebiger voran. Belohnt wurde das schon sechs Minuten nach Wiederanpfiff. Ein Eckball von Berisha auf den frei stehenden Demirovic fand per Kopf ins Ziel. Die Schwaben führten verdient mit 2:0. Nach dem Freistoß fiel dann das 3:0. Vargas zimmerte die Kugel flach und unhaltbar ins lange Eck.

Leipzig dreht auf

Es wurde turbulenter auf dem Augsburger Rasen. Nach hartem Foulspiel an Xaver Schlager kassierte Iago einen Platzverweis und André Silva gab den Leipzigern wieder Hoffnung, doch noch Zählbares aus der Partie mitzunehmen. Der Portugiese konnte aus kurzer Distanz zum 3:1 einschieben. Bei den Gästen war der Knoten geplatzt. Nkuku (89') erhöhte auf 3:2 und Novoa traf zum 3:3-Ausgleich.