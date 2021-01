FC Augsburg gewinnt gegen Union Berlin

In der zweiten Halbzeit avancierte Niederlechner traf Niederlechner erst erneut und hatte dann Glück - weil Union-Torschütze Ingavrtsen zur tragischen Figur wurde. Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Niederlechner, der in der gesamten Bundesliga-Hinrunde kein Tor erzielt hat, den FCA zunächst in Führung (47.).

Aber wieder dauerte es nach der FCA-Führung nur wenige Minuten, bis Union fast erneut zum Ausgleich gekommen wäre. Niederlechner, in der eigenen Abwehr unterwegs, traf Berlins Grischa Prömel - Elfmeter für die Gäste.

FCA-Torwart Gikiewicz hält Foulelfmeter

Den Ball legte sich Ingvartsen zurecht. Doch er scheiterte an Augsburg-Torwart Rafal Gikiewicz (56.), der selbst in der vergangenen Saison noch bei Union im Einsatz war. Gikiecz sorgte auch in der Folge ein ums andere Mal dafür, dass die Augsburger Führung hielt.

Während Union Berlin die Offensivbemühungen forcierte, setzte Augsburg fast nur noch auf seine solide Abwehr und gelegentliche Konter. Und die Taktik ging auf: Der FCA rettete den knappen Vorsprung über die Zeit und startet mit einem Sieg in die Bundesligarückrunde.