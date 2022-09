FC Augsburg: Gelingt gegen Werder die Wende?

Die Mentalitätsfrage steht im Raum. Wie so oft, wenn ein Verein festgefahren scheint im Tabellenkeller. In dem befindet sich der FC Augsburg bereits jetzt, nach gerade einmal fünf Spieltagen. Vieles deutet daraufhin, dass der FCA in dieser Spielzeit an die schwache, vergangene Saison anknüpft. Damals konnten sich die Fuggerstädter erst am vorletzten Spieltag vor dem Abstieg retten.

Doch die Mentalitätsfrage will Cheftrainer Enrico Maaßen seinem Team nicht stellen. Dafür ist er zu überzeugt von den Fähigkeiten seiner Mannschaft: "Die Mannschaft lebt und zerreißt sich in jedem Training, jetzt müssen wir es aber auch in Ergebnisse ummünzen."

Nur ein Sieg aus fünf Spielen

Das war bislang nicht der Fall. Nur gegen die aktuell schwächelnden Leverkusener holte der FCA einen Sieg. Gegen Freiburg, Mainz, Hoffenheim und zuletzt gegen die Hertha musste die Maaßen-Elf bittere Niederlagen einstecken.

"Wir haben die Überzeugung vermissen lassen. Das war zu wenig", sagte FCA-Manager Stefan Reuter im BR Sport-Interview nach der Niederlage am vergangenen Wochenende. "Vielleicht haben wir ein Mentalitätsproblem."

Bremens Offensive wird für FCA zur Bewährungsprobe

Ein Problem, dass Werder Bremen bei Weitem nicht hat. Der Aufsteiger ist überraschend gut in die neue Saison gestartet und zeigte dabei mehrfach seine Comeback-Fähigkeiten. Gegen Stuttgart sicherten sich die Bremer in der fünften Minute der Nachspielzeit noch ein Unentschieden, gegen Borussia Dortmund drehten die Norddeutschen in den Schlussminuten einen 0:2-Rückstand zu einem 3:2-Sieg - auch dank der starken Offensive des SVW.

Diese könnte für Augsburg zum Problem werden. Während Werder bereits zwölf Treffer in fünf Spielen erzielte, gelangen dem FCA bislang gerade einmal drei Treffer.

Maaßen: "Müssen Fans etwas zurückgeben"

Augsburg ist in der Bringschuld. Vor allem seinen Fans gegenüber. Nach der Pleite gegen Hertha BSC vor heimischer Kulisse wurden die Spieler von einem Pfeifkonzert begleitet. "Wir sind in der Pflicht, unseren Fans etwas zurückzugeben. Wir müssen über die komplette Spielzeit 100 Prozent konzentriert sein", sagte Maaßen, der in Bremen mit Zusammenhalt, Geschlossenheit und Überzeugung auftreten will.

In Bremen kann der 38-Jährige wieder auf Fredrik Jensen und Iago zurückgreifen, die im Heimspiel gegen Hertha noch angeschlagen fehlten. Fraglich ist allerdings weiterhin der Einsatz von Arne Maier, der zuletzt wegen Beschwerden am Sprunggelenk ausgewechselt wurde. Bremens Coach Ole Werner muss wegen anhaltender muskulärer Probleme erneut auf Leonardo Bittencourt verzichten.