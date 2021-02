FC Augsburg gegen Wolfsburg chancenlos

Tabellenplatz 13 und nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz - so sieht es nach dem 0:2 (0:1) gegen den Champions-League-Aspiranten VfL Wolfsburg für den FC Augsburg aus. Gegen starke "Wölfe" kassierte der FCA im elften Saisonheimspiel bereits die sechste Niederlage. Das ist zu wenig für den Anspruch der Augsburger, die in dieser Saison nicht in den Abstiegskampf hineingezogen werden wollten.

VfL-Torjäger Wout Weghorst brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung. Nationalspieler Ridle Baku erhöhte nach der Pause noch auf 0:2 (59.). Dem FCA gelang im Spiel nach vorne zu wenig. Die erhoffte Torgefahr vermochte auch Neuzugang Laszlo Benes noch nicht auszustrahlen.

"Der Sieg des VfL war hochverdient. Die ersten 30 Minuten haben wir sehr gut bestritten, wir hatten auch die ersten Möglichkeiten. Wenn du gegen einen Topgegner was mitnehmen willst, musst du jedoch treffen!" Augsburgs Trainer Heiko Herrlich