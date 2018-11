FC Augsburg: Gegen Frankfurt das ein oder andere Tor machen

Nach der Länderspielpause sind einige Akteure der Schwaben nicht zu 100 Prozent fit: "Jan Moravek kann nicht spielen. Fraglich sind Andre Hahn, Alfred Finnbogason, Felix Götze und Fabian Giefer." Der Augsburger Trainer will besonders mit Blick auf den treffsicheren Isländer nichts überstürzen. "Wenn er nicht bei 100 Prozent ist, wird er nicht spielen", erklärte Baum. Ernsthafte Personalprobleme sieht er dadurch nicht. "Sollte Stürmer Finnbogason am Samstag (15.30) nicht spielen können, stehen mit Julian Schieber, Dong-Won Ji, Sergio Córdova, Marco Richter und auch Michael Gregoritsch genügend Spieler bereit, in die ich vollstes Vertrauen habe.“

Frankfurt sehr Sprint stark und technisch gut

Mit 13 Punkten aus elf Spielen rangiert der FCA auf Platz zehn, die Frankfurter sind noch vor dem FC Bayern Tabellenvierter. Leicht wird die Aufgabe also nicht, denn für das Team von Trainer Adi Hütter läuft es derzeit auf dem Rasen. Sie "stehen verdient da, wo sie gerade stehen", sagt Baum. Auch weil sie "eine extrem gute Mannschaft haben." Vor allem im Offensivbereich sieht der 39-Jährige die Stärken, dort seien die Gäste sehr Sprint stark und technisch gut.

Max: Wollen drei Punkte

Verteidiger Philipp Max sieht zwar "eine schwierige Aufgabe". Doch für ihn eine machbare, denn "wir haben in dieser Saison schon gezeigt, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen." Man sei auf den Gegner gut eingestellt!. Auch die Richtung ist klar: "Wir wollen den Weg nach vorne suchen und versuchen, wieder das ein oder andere Tor zu machen." Nicht immer wurden die starken Leistungen in den letzten Spielen auch belohnt, auch weil das letzte Quäntchen Glück fehlte. Gegen Frankfurt will sich das Team jetzt für den "großen Aufwand, den wir Woche für Woche betreiben, belohnen. Wir haben eine super Trainingswoche hinter uns und wollen alle drei Punkte!“