FC Augsburg freut sich auf Start vor Fans

Vorfreude aufs Heimspiel mit 6.000 Zuschauern

Das gelte gerade gegen die Topmannschaften. Die Anfeuerung "bei jedem Zweikampf, jeder Grätsche, treibt die Spieler zur Höchstleistung." Der FCA empfängt in einer Woche Borussia Dortmund zu seinem ersten Saisonheimspiel - mit Zuschauern, sofern die Gesundheitsbehörden grünes Licht geben.

Die Augsburger Arena hat eine Kapazität von rund 30.000. Der FCA kann also im günstigsten Fall rund 6.000 Zuschauer einlassen, wenn er die erlaubten 20 Prozent voll ausschöpfen will.

Keine weiteren Neuzugänge mehr beim FCA

Der zuletzt angeschlagene Offensivspieler Marco Richter kehrt noch nicht in den Kader gegen Union Berlin zurück. "Wir haben uns bestmöglich vorbereitet, haben hart gearbeitet", sagte Herrlich. Weitere Transferaktivitäten erwartet er beim FCA bis zum Fristende am 5. Oktober nicht: "Wir sind mit dem Kader jetzt so zufrieden. Es gibt keine Planungen mehr."