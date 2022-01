FC Augsburg: Fokussiert zum Bundesliga-"Angstgegner"

Den Punkt gegen Eintracht Frankfurt würde Fußball-Bundesligist FC Augsburg am Samstag in Leverkusen gerne vergolden. Doch Bayer ist der Angstgegner der Schwaben. Trainer Markus Weinzierl will von dieser Statistik nichts wissen.