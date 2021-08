FC Augsburg: Fehlstart "tut weh"

Augsburg hat "ein bisschen Spielraum" für Transfers

Im Endspurt auf dem Transfermarkt könnte der FC Augsburg nochmal zuschlagen. "Die letzten Tage passieren immer wieder auch verrückte Dinge", sagte Manager Stefan Reuter. "Wir werden sehr wach sein."

Auf konkrete Positionen wollte sich Reuter nicht festlegen. In der Offensive könne man ja nach Verletzungspausen mit Alfred Finnbogason und Sergio Cordova wieder planen. "Manchmal gibt es am letzten Tag eine Option, die aufgeht", sagte der 54 Jahre alte Reuter weiter. "Man muss vielleicht an kreativen Lösungen arbeiten." Wegen der Corona-Krise sind die Finanzmittel begrenzt. Ein "bisschen Spielraum" sei aber da, versicherte Reuter nach dem Saisonfehlstart.