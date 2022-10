FC Augsburg: Fansupport gegen schwere Beine

24.000 Tickets hatten die Schwaben bis Freitagmittag für das Heimspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr/Radio-Livereportage im BR24 Sport Livecenter) verkauft. Gerne dürfen es nach dem Geschmack von Maaßen noch etwas mehr werden. Denn mit den Fans im Rücken rechnet sich der FCA bessere Chancen gegen den Champions-League-Teilnehmer aus.

Den schätzt Maaßen trotz des eher mäßigen Leipziger Saisonstarts sehr hoch ein: "Das ist eine stark besetzte Mannschaft mit sehr viel Tempo. Sie haben sich stabilisiert. Wir werden eine brutal gute Leistung brauchen, um etwas hier zu behalten, das ist unser Ziel", so der Coach.

Maaßen: Es geht darum, sich maximal zu strecken"

Dass der FCA nach dem Pokalspiel gegen den FC Bayern (2:5) am Mittwoch einen Tag weniger Pause hatte als Leipzig, die bereits am Dienstag durch ein 4:0 gegen den Hamburger SV eine Runde weiter kamen, könne man nicht ändern: "Dafür haben wir ein Heimspiel und keine Reisestrapazen", wollte Maaßen gar nicht erst den Eindruck erwecken, er nimmt das als Ausrede, falls es am Samstag schief geht.

Englische Wochen seien sie in Augsburg zwar nicht gewohnt, aber: "Leipzig hatte schon mehr davon. Wir haben jetzt bis zur WM-Pause noch fünf Spiele, und da geht's drum, sich maximal zu strecken."

Lange Verletztenliste zwingt zum improvisieren

Personell muss Maaßen allerdings weiter improvisieren. Neben den Langzeitverletzten fällt nun auch Rechtsverteidiger Robert Gumny wegen einer Muskelverletzung aus. Auch Keeper Rafal Gikiewicz kehrt noch nicht in den Kasten zurück. Fraglich sind außerdem Fredrik Jensen (Infekt), Frederik Winther (Knie) und Mergim Berisha.

Timo Werner fällt gegen Augsburg aus

Auch Leipzig hat mit Verletzungssorgen zu kämpfen: Die Gäste müssen weiterhin auf den erkrankten Timo Werner und nun auch noch auf Marcel Halstenberg verzichten. "Timo ist nach wie vor krank, Halste ist dazugekommen, nachdem wir ihn nach seiner Rotsperre frisch hatten", sagte RB-Cheftrainer Marco Rose am Freitag. Neben den beiden Nationalspielern steht hinter dem Einsatz von Christopher Nkunku (Hand-Operation) und Amadou Haidara (Muskuläre Probleme) noch große Fragezeichen.

Augsburg Coach will Maaßen seine Startelf erst sehr kurzfristig bestimmen, ist aber zuversichtlich: "Die Situation ist nicht einfach, aber alle Jungs im Kader haben den Anspruch, Bundesliga zu spielen. Wir werden elf finden!" Die sollen es dann mit viel Intensität richten, so wie gegen den FC Bayern: "Intensität reinzubekommen, ist wichtig. Gegen Köln haben wir das nicht geschafft." Zuhause sieht das beim FCA mit den Fans im Rücken anders aus.