FC Augsburg: Erste kritische Stimmen werden laut

"Heute im Stadion"-Hörer und User uneins beim Thema Baum

Die Bayern 1-Sendung "Heute im Stadion" stellte auch die Frage: Wie viel Kredit hat Manuel Baum? Die meisten Kommentare, gehen in Richtung Trainerentlassung. Jakob Röder meinte: "Man hat immer öfters das Gefühl dass sich eine gewisse Ratlosigkeit beim FCA breit macht. ... Baum passt gut zwar gut zum FCA , scheint aber nicht die Kapazitäten zu haben, die Mannschaft in der Bundesliga zu stabilisieren und in der Tabelle nach oben zu bekommen."

"Manuel Baum hat zwei Möglichkeiten. Erstens kann er so weitermachen wie bisher, also plump an seinem System festhalten. Dann scheitert er krachend, wie z.B. Alexander Zorniger vor Jahren in Stuttgart. Seine zweite Option wäre, sein System und sich selber zu hinterfragen. Dann könnte er der richtige Mann bleiben, wie z.B. Niko Kovac in München." Simon Gröbner

Fabian Schäflein sprach sich dagegen auf Facebook für den Trainer aus: "Manuel Baum ist natürlich noch der richtige Trainer für den FCA. Die Bundesliga ist so spannend wie lange nicht. Das gilt auch für Augsburg. Baum hat durch die vielen Ausfälle kaum Möglichkeiten etwas zu ändern. Wenn noch 1 oder 2 flexibel einsetzbare Spieler kommen. Wird sich das Team mit Trainer Baum wieder fangen."