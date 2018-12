FC Augsburg erreicht in Berlin nach Führung ein 2:2

Was für eine aufregende erste Halbzeit war das in Berlin: Augsburg erwischte die Hertha erst eiskalt. Die glich aus, drehte das Spiel und ließ sich dann aber von den Schwaben nochmal ein Ei ins Tor legen. Vier Tore und ein insgesamt gerechtes 2:2 – da konnten sich die neutralen Zuschauer nicht beklagen. In der zweiten Halbzeit setzte sich das Spektakel aber nicht fort.

Spektakuläre erste Halbzeit mit vier Treffern

Der Berliner Ondrej Duda spielte Michael Gregoritsch vor dem eigenen Strafraum in die Beine. Der Augsburger zog daraufhin (5.) aus knapp 17 Metern sofort ab, da ging die Kugel noch über die Querlatte. Wenig später konnte Martin Hinteregger im Strafraum völlig unbedrängt zum Kopfball hochsteigen (8.) und zum 1:0 einköpfen. Die Schwaben machten das richtig gut, die erste Möglichkeit für die Hertha gab es erst in der 25. Minute. Danach kam Berlin besser in die Partie. Mathew Leckie markierte den Ausgleichstreffer (28.) und drei Minuten später hatten die Hauptstädter die Partie gedreht. Ondrej Duda vollendete (31.) zum 2:1. Die Fuggerstädter steckten jedoch nicht auf: Jacheol Koo schaffte (39.) den Ausgleichstreffer, nachdem sich seine Kollegen fast völlig ohne Gegenwehr in Stellung bringen konnten.

Außer Auswechslungen nicht mehr viel geboten

Hinteregger konnte nach einem Zusammenprall (33.) mit Selke die zweite Halbzeit nicht mehr weiterspielen. Für ihn brachte Trainer Manuel Baum mit Jan Moravek einen frischen Mann. Im Vergleich zur den ersten 45 Minuten hatte die Partie etwas an Niveau verloren. Beide Teams kämpften um ihre Linie. Bei Augsburg ersetzte Sergio Costa den bis dahin glücklos agierenden Alfred Finnbogason. Doch es blieb beim 2:2.

FC Augsburg weiterhin in Abstiegsnot

Damit hat der FC Augsburg genau wie am vergangenen Spieltag gegen Schalke (1:1 nach 1:0-Führung) auch in Berlin die Führung nicht über die 90 Minuten retten können. Durch den Punktgewinn bleiben die Schwaben weiterhin in akuter Abstiegsgefahr, nur ein Zähler trennt sie vom Relegationsplatz.