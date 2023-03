FC Augsburg: Erneute Zwangspause für Niklas Dorsch

Für Niklas Dorsch ist es eine Saison zum Vergessen. Nach Angaben der "Augsburger Allgemeinen" musste sich der Pechvogel operieren lassen und fällt erneut aus. Dorsch hatte seit längerem Probleme mit den Nasennebenhöhlen. Oftmals sei er mit einer verstopften Nase und Kopfschmerzen aufgestanden. Um diese Beschwerden nun in den Griff zu bekommen, wurde zu Wochenbeginn ein Eingriff durchgeführt.

Nächster Dämpfer nach verkorkster Hinrunde

Der U21-Europameister von 2021 kommt einfach nicht in Tritt. Wegen zweier Brüche am Mittelfuß war er lange ausgefallen, dazu stoppten ihn Krankheiten. Gerade hatte er sich wieder in kleinen Schritten seiner Normalform angenähert, da gibt es für ihn den nächsten Dämpfer.

Bislang nur sechs Liga-Einsätze in dieser Spielzeit

Der 25-Jährige kommt in dieser Saison bislang nur auf sechs Liga-Einsätze für die Schwaben. Aufgrund der OP wird er mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten beiden Bundesliga-Spielen beim VfL Wolfsburg und gegen den 1. FC Köln erneut ausfallen.