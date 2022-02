FC Augsburg erkämpft ein 1:1 gegen Borussia Dortmund

Erste gute Chance der Partie für den FC Augsburg

Zwanzig Minuten hatte Augsburg den Tabellenzweiten Dortmund gut im Griff. Michael Gregoritsch hatte sogar die erste gute Chance der Partie. Der Österreicher schraubt sich nach Arne Maiers Eckstoßausführung von der linken Fahne am langen Fünfereck höher als Axel Witsel und nickte aus rund sechs Metern nur knapp am Kasten vorbei. Wenig später scheiterte (14.) auf der Gegenseite Dahoud an Gikiewicz.

Einzelaktion bringt die Dortmunder Führung

Eine Einzelaktion durch Thorgan Hazard brachte die 1:0-Führung für den BVB. ließ sowohl Mads Pedersen als auch Felix Uduokhai aussteigen und vollendete mit dem rechten Innenrist zur 1:0-Führung für den BVB. Auch danach brachte Augsburg den ein oder anderen schnellen Angriff auf den Rasen. So hatte Ruben Vargas am Sechzehner (43.) nur noch Emre Can vor sich, der ihm den Ball aber vom Fuß spitzelte.

Lattenkracher als Weckruf für die BVB-Offensive

Donyell Malen sorgte (52.) mit seinem Lattenkracher für den Weckruf für die zweite Halbzeit, vier Minuten später brachte er die Außenseite des Pfostens zum Erzittern. Dortmund entfachte einen Sturmlauf auf den Augsburger Kasten.

Augsburg schafft mit neuem Personal den Ausgleich

Trainer Markus Weinzierl versuchte dem Problem mit einem Zweifachwechsel (59.) beizukommen: Carlos Gruezo kam für den platzverweisgefährdeten Niklas Dorsch und Florian Niederlechner ersetzte Ricardo Pepi. Jeffrey Gouweleeuw kam im Strafraum an den Ball, drückt ihn aber aus gut sieben Metern mit der Stirn (66.) direkt in Gregor Kobels Arme. Die eingewechselten Noah Sarenren Bazee (70.) und Iago (71.) sorgten für noch mehr Schwung bei den Fuggerstädtern. Und Sarenren Bazee belohnte die Bemühungen des FCA (78.) durch seinen Ausgleichstreffer. Dem hatte der BVB nichts mehr entgegenzusetzen. Und auch die Augsburger schafften trotz einiger Vorstöße nicht mehr.