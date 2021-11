FC Augsburg: Entgegen dem "Bayern-Fluch" einen Sieg einfahren

Der FC Augsburg will nach dem 2:1-Erfolg gegen den Rekordmeister "Nachlegen." Bei den beiden Teams, die den Münchnern in der laufenden Saison zuvor schon Punkte abluchsen konnten, hat das frisch getankte Selbstbewusstsein dafür allerdings nicht vorgehalten. Gladbach kassierte nach dem 1:1 gegen den FCB am ersten Spieltag ein 0:4 gegen Leverkusen und ein 1:2 gegen Union Berlin. Eintracht Frankfurt musste nach dem 2:1-Erfolg am 7. Spieltag ein 1:2 gegen Hertha und ein 0:2 gegen Bochum einstecken.

Bobic warnt FCA vor zu viel Selbstvertrauen

Für Fredi Bobic, Geschäftsführer beim anstehenden Gegner Hertha BSC, ist klar, dass man die richtigen Schlüsse aus solch einem Erfolg ziehen muss, um im Ligaalltag weiter zu profitieren. "Ein Sieg gegen den FC Bayern gibt sehr viel Selbstvertrauen. Einen solchen Erfolg richtig einzuschätzen, ist die Kunst."

FCA-Coach Markus Weinzierl sieht die "große Aufgabe" und will sich nicht auf dem zuletzt erreichten Erfolg ausruhen. Gegen die Bayern habe man in der Fußball-Bundesliga zwar "Bonuspunkte geholt", mit dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr | Radio-Livereportage) in Berlin beginne nun aber "eine brutal wichtige Phase bis zur Weihnachtspause," so der 46-jährige Fußballehrer. In den anstehenden fünf Partien soll das karge Punktekonto noch deutlich ansteigen.