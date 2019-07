FC Augsburg: Ein Hinteregger-Video sorgt für Schlagzeilen

In dem Video ist der mutmaßlich angetrunkene Hinteregger mit seinem Kollegen Kevin Danso zu sehen. Danso versucht offenbar, Hinteregger zum Gehen zu bewegen, der entfernt sich aber in die andere Richtung. Im Hintergrund sind die FCA-Spieler André Hahn und Rani Khedira zu sehen. Das Video soll auf dem Dorffest in Bad Häring entstanden sein, wo der FC Augsburg bis zum vergangenen Wochenende im Trainingslager war.

Nach Medieninformationen habe Hinteregger am Samstagabend (27.07.19) an einem gemeinsamen Essen mit seinen Kollegen teilgenommen und sei anschließend auf das Dorffest gegangen. Einzelne Berichte sprechen davon, dass Hintergger schon vor dem Mannschaftsabend auf dem Dorffest vorbeigeschaut habe. Der Österreicher soll nach diesem Abend zudem beim Abschlusstraining des Trainingslagers am Sonntag gefehlt haben. Auf einem bei Twitter verbreiteten Teamfoto vor dem Hotel in Österreich, ebenfalls vom Sonntag, fehlt Hinteregger.