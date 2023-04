FC Augsburg droht Ausfall von Berisha und Gikiewicz

Gegen den 1. FC Köln möchte der FC Augsburg am Samstag (8. April, 15.30 Uhr | Bei BR24Sport in der Radio-Livereportage) die nächsten Punkte für den Klassenerhalt holen. Doch es droht der Ausfall von zwei Leistungsträgern: Für Mittelstürmer Mergim Berisha und Stammtorwart Rafal Gikiewicz stünden die Chancen auf einen Einsatz gegen den 1. FC Köln "50:50", sagte Trainer Enrico Maaßen am Donnerstag.

FCA ohne Gikiewicz: 14 Gegentreffer in 5 Spielen

Nationalspieler Berisha war gegen den VfL Wolfsburg (2:2) umgeknickt und habe bisher nur individuell trainiert. Gikiewicz plagen Schulterprobleme. Dass die beiden im Heimspiel am Wochenende fehlen könnten, bereite ihm aber keine Sorgen, betonte Maaßen. "Es ist immer wieder in diesem Jahr passiert, dass wichtige Spieler wegbrechen, und wir haben es kompensiert."

Gikiewicz würde durch den Tschechen Tomas Koubek ersetzt werden. Koubek stand in dieser Saison fünfmal im Tor des FCA und kassierte dabei 14 Gegentreffer. Dennoch betonte Enrico Maaßen, er vertraue seinem Kader voll und ganz: "Wenn der eine oder andere wichtige Spieler fehlt, kann es auch ein Impuls sein, dass man als Mannschaft noch enger zusammenrückt, dass man noch mehr arbeitet, als wir ohnehin schon tun. Von daher bin ich positiv, egal was passiert."

Maier im BR24Sport-Interview: "Zeigen, wer der Chef im Haus ist"

Doch es gibt auch andere Faktoren, die zuversichtlich stimmen. Seit der Winterpause ist der FC Augsburg in der eigenen Arena extrem stark - und kann auch gegen Köln auf ein ausverkauftes Stadion zählen. "Wir sind dieses Jahr zu Hause noch ungeschlagen und wollen für unsere Fans im ausverkauften Haus ein Feuerwerk abbrennen. Wir wollen direkt vorne raufgehen und die drei Punkte in Augsburg lassen", sagte Arne Maier im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Zudem befindet sich der 1. FC Köln tief in der Krise. Seit sechs Spielen konnte die Mannschaft von Steffen Baumgart nicht gewinnen. Dennoch warnt Maier: "Nichtsdestotrotz ist Köln eine sehr gute Mannschaft mit einem sehr guten Trainer. Aber wir wollen das Spiel an uns ziehen und zu Hause zeigen, wer Chef im Haus ist."