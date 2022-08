FC Augsburg: Die Zeichen stehen auf Sturm

So lief die vergangene Saison

Nach 34 Spieltagen hatte der FC Augsburg 38 Punkte auf dem Konto. Mit einem 2:0-Auswärtssieg beim VfL Bochum hatte die Mannschaft vier Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt so gut wie perfekt gemacht. Ziel erreicht, hätte man sagen können. Alles gut in Augsburg. Doch weit gefehlt.

Denn wieder einmal wurde nicht erreicht, was sich die Vereinsbosse seit Jahren als großes Ziel auf die Fahnen schreiben, nämlich der Mannschaft eine klare Handschrift und Spielphilosophie zu implementieren. Woran schon Markus Schmidt und Heiko Herrlich gescheitert waren, bekam auch Markus Weinzierl in seiner zweiten Amtszeit beim FCA nicht hin.

Nach einem schwierigen Saisonstart mit zwei hohen Heimniederlagen gelang erst am 5. Spieltag der erste Sieg (1:0 gegen Borussia Mönchengladbach). Danach dauerte es wiederum bis zum 10. Spieltag, ehe mit dem 4:1 gegen den VfB Stuttgart der zweite Sieg eingefahren werden konnte. Im DFB-Pokal war die Mannschaft da durch ein 4:5 im Elfmeterschießen in Bochum bereits ausgeschieden.

Im weiteren Saisonverlauf pendelte der FCA dauerhaft zwischen Rang 14 und 16. Das Abstiegsgespenst war Stammgast in der WWK-Arena. Ein kleiner Zwischenspurt im Frühjahr, als man zehn Punkte aus fünf Partien einsammelte, verschaffte dem Team dann etwas Luft. Mit dem Sieg in Bochum am 31. Spieltag waren die bösen Abstiegsgeister dann vertrieben.

Trotz der sportlichen Rettung kam es zum Abschluss der Saison zu einigen Irritationen: Präsident Klaus Hofmann, der seit 2014 im Amt war, trat kurz vor dem letzten Spieltag zurück - offiziell aus gesundheitlichen Gründen und wegen der Doppelbelastung beim FCA und seiner Firma. Nach dem abschließenden 2:1 über die SpVgg Greuther Fürth erklärte auch Trainer Markus Weinzierl seinen Rückzug. Grund: Der Verein in Person von Stefan Reuter hatte seine Vertragsverlängerung immer weiter aufgeschoben. Weinzierl fühlte sich hingehalten und nahm seinen Hut.