FC Augsburg: Die Kurve zeigt mit Heimsieg-Jubiläum nach oben

Ausgelassener Jubel, zunächst auf dem Rasen, dann mit den Fans in der Kurve: Beim 4:0 gegen Berlin lief für den FC Augsburg an einem "Glückstag", wie es Trainer Martin Schmidt nannte, alles perfekt. Am Ende einer ansprechenden Leistung gegen überforderte Berliner stand der 50. Bundesliga-Heimsieg. Das Jubiläum könnte eine Trendwende in der Entwicklung der neuformierten Augsburger Mannschaft unter dem Trainer Schmidt markieren.

Kurve zeigt nach oben

Zwei Sieg in Folge (1:0 in Paderborn, 4:0 gegen Berlin), zwei Mal zu Null gespielt: Die Kurve zeigt nach oben, nicht mehr nur bei der Leistung, sondern auch bei den Ergebnissen. "Jetzt wird langsam aus einem Trendchen ein Trend", sagte Trainer Schmidt auf der Pressekonferenz.

Direkte Konkurrenten

Den Augsburgern spielt dabei auch das Restprogramm bis zur Winterpause in die Karten: Nach den schwierigen Gegnern im Oktober warten jetzt viele direkte Konkurrenten auf die Schwaben. Gegen zwei, eben Paderborn und Berlin, hat man schon gewonnen. Es folgen Köln (30.11.) und Mainz (7.12.). "Wir wissen, dass wir in den nächsten Wochen eine Riesenchance haben. Wir können uns bis zum Winter richtig hinten rausschießen", sagte André Hahn, neben Philipp Max, Sergio Cordova und Florian Niederlechner einer der vier Torschützen gegen Berlin.

Abwehr stabilisiert sich

Gegen die Kontrahenten aus der zweiten Tabellenhälfte hat der FC Augsburg bislang sehr gut ausgesehen, das soll so bleiben. Insbesondere da die anfangs sehr wackelige Abwehr endlich Stabilität gefunden hat: Neuzugang Tin Jedvaj stabilisiert sich nach und nach. Jeffrey Gouweleeuw ist nach langer Verletzung und anschließendem Bankplatz wieder eine Option. Und Philipp Max kommt nach dem Wechseltheater im Sommer, an dessen Ende er doch bleiben musste, allmählich wieder in Topform, die ihn im vergangenen Jahr zu einem Kandidaten für die Nationalelf gemacht hatte.