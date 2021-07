vor etwa einer Stunde

FC Augsburg: Danso verlässt Trainingslager und will weg

Die Zukunft von Abwehrspieler Kevin Danso beim FC Augsburg ist ungewiss. Der Österreicher reiste am Donnerstag vorzeitig aus dem Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Walchsee/Tirol ab. Möglicherweise will er so einen Wechsel erzwingen.