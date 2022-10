FC Augsburg: Blitz-Verweis von Iago "war der Knackpunkt"

Iago hatte am Samstag im Duell der Schwaben gegen RB Leipzig in der 65. Minute wegen unsportlichen Verhaltens die Gelb-Rote Karte gesehen und einen Platzverweis kassiert. In Unterzahl verloren die Augsburger ihre 3:0-Führung und mussten sich am Ende mit einem Punkt aus dem 3:3-Unentschieden zufriedengeben.

Maaßen kassiert Gelbe Karte

FCA-Coach Maaßen war nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen zu Schiedsrichter Robert Schröder gegangen und hatte danach die Gelbe Karte gesehen. Später habe er beim Schiedsrichter aber eingeräumt, dass Gelb-Rot berechtigt gewesen sei.

"Da dürfen wir uns nicht provozieren lassen. Und dazu hinreißen lassen, die Karte zu bekommen", so der Coach im BR24 Sport-Interview. Denn, "bis dahin haben wir mit sehr viel Leidenschaft und Intensität gespielt". Wenn man bis zwei Minuten vor Schluss führt, müsse man "es schlauer und besser zu Ende verteidigen".

Keine "außerordentliche Strafe" für Iago

Iago müsse keine "außerordentliche Strafe" befürchten, so der Coach. "Er hat sich bei der Mannschaft entschuldigt. Er weiß, was passiert ist", sagte Maaßen. Für solche Fälle habe man einen Strafenkatalog. Das bleibe aber intern. Der brasilianische Außenverteidiger sei "traurig und enttäuscht".

Niederlechner: Platzverweis "saublöd, saudumm"

Manager Stefan Reuter haderte nach dem verpassten Sieg. "Man darf sich einfach nicht provozieren lassen, da muss man cool bleiben, weg gehen", sagte Reuter. Angreifer Florian Niederlechner fand den Platzverweis "saublöd, saudumm", wie er bei Sky sagte. "Das muss man auch intern ansprechen, das ist der einzige Grund, warum wir das Spiel weggeben."