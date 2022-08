Bundesliga: FC Augsburg besiegt den "Bayer-Fluch"

Der Fluch gegen den Angstgegner aus Leverkusen ist besiegt. Fredrik Jensen (15.) und André Hahn (82.) sorgten mit ihren Treffern dafür, dass der FC Augsburg nun auch einen Sieg gegen die Werkself in ihrer Bundesligachronik stehen hat. Zwischenzeitlich hatte Charles Aranguiz für Bayer ausgeglichen (43.).

Es war ein sehr schmeichelhafter Auswärtssieg für die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen, die gut in die Partie kam, früh störte und damit für Probleme bei der Werkself sorgte. Eine frühe Balleroberung führte dann über drei Stationen in den Lauf von Fredrik Jensen, der frei vor Bayer-Ersatzkeeper Andrey Lunev einschieben konnte.

Hahns Siegtreffer fast aus dem Nichts

In der Folge ließen die Augsburger allerdings vom offensiven Pressing ab und gaben Leverkusen so mehr Raum für Spielkontrolle und Passsicherheit. Es dauerte zwar einige Minuten, doch dann sorgte Charles Aránguiz mit einem Schuss aus zweiter Reihe für den Ausgleich. Kurz vor dem Abpfiff vergab zudem Sardar Azmoun eine große Chance aufs 2:1.

Nach der Pause erhöhte Leverkusen den Druck, der FCA hatte kaum mehr etwas dagegenzusetzen. Umso überraschender der Siegtreffer, bei dem Hahn eine kleine Unaufmerksamkeit in der Deckung nutzte. Am Ende verteidigten die Gäste ihre Führung mit Mann und Maus. Auch in sieben Minuten Nachspielzeit kam Bayer nicht mehr zum Ausgleich.