FC Augsburg: Berg- und Talfahrt auf Schalke mit Happy End

Augsburg kassiert den Ausgleich

Auch in Halbzeit zwei blieb die Partie eine enge Kiste. Mergim Berisha hatte die Chance aufs Augsburger 3:1 (57.), doch das nächste Tor ging erneut aufs Schalker Konto. Tom Krauß, in der vergangenen Saison noch in Diensten des 1. FC Nürnberg, sorgte mit seinem ersten Saisontor für Augsburger Frust und den 2:2-Ausgleich (63.).

Gelb-Rot für Berisha

Und der nächste Tiefschlag für den FC Augsburg kam nur acht Minuten später. Stürmer Mergim Berisha, in Halbzeit eins nach Rudelbildung mit "Gelb" bedacht, musste vorzeitig mit Gelb-Roter Karte in die Kabine. Die Augsburger Unterzahl mehr als unnötig: Berisha war in einem Mittelfeld-Kopfballduell mit dem Ellenbogen in einen Gegenspieler gegangen. Die zweite Gelbe Karte und damit "Gelb-Rot" absolut korrekt.