FC Augsburg gerät bereits am vierten Spieltag unter Druck

Der FC Augsburg kassierte am Samstag im vierten Spiel bereits die dritte Saison-Niederlage. "Der Druck fällt nie weg. Ich will Druck, ich brauche Druck", sagte Augsburgs Elvis Rexhbecaj nach dem Duell gegen Hoffenheim. Zugleich erklärte er aber: "Wir spielen Bundesliga, da wird jedes Spiel schwer und jedes Spiel hart."

Allerdings sollte der Druck so früh in der Saison nicht zu groß werden, deshalb muss sich bei den Schwaben auch mit Blick auf die kommenden Aufgaben noch so manches ändern.

Maaßen: "Nicht gut abgesichert"

Bei der 0:1-Niederlage in Hoffenheim agierte der FC Augsburg häufig zu passiv. Vor allem die Offensivabteilung wirkte weitestgehend harmlos. Der Coach beklagte "die einfachen Ballverluste beim Spiel ins letzte Drittel". Außerdem hätte sein Team die wenigen Angriffe "nicht gut abgesichert" und sei "so immer wieder in Konter gelaufen".

Genau durch solch einen Fehler wurde die Niederlage eingeleitet. "Wir haben in der Offensive einen Einwurf und Hoffenheim macht mit dem Konter das Tor", erklärte Jeffrey Gouweleeuw. Sein Mannschaftskollege Rexhbecaj ergänzte: "Vor dem Gegentor hätten wir konsequenter die Zweikämpfe führen müssen".

Maaßen verspricht "Fortschritte in den nächsten Wochen"

Deshalb fordert Maaßen: "Das müssen wir mit Entschlossenheit und Konsequenz besser machen". Trotz der bisher mageren Punktausbeute gibt er sich weiterhin zuversichtlich: "Wir werden dranbleiben, sehen Fortschritte und werden in den nächsten Wochen weitere Fortschritte machen und Spiele gewinnen", so das Versprechen des 38-Jährigen.

Ähnlich klingt das bei Maximilian Bauer: "Wir wissen, was wir können, und arbeiten jede Woche daran". Jetzt gelte es, "das auch auf den Platz zu bringen". Der Innenverteidiger Gouweleeuw setzt auf eine schnelle Verbesserung: "Im nächsten Heimspiel wollen wir unbedingt gewinnen."