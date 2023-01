FC Augsburg bejubelt ersten Sieg seit 115 Tagen

Der FC Augsburg belohnt sich in der ersten Heimpartie nach der Winterpause mit einem 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Die Schwaben zeigten dabei über 90 Minuten ein temporeiches und angriffslustiges Spiel. Matchwinner war Mergim Berisha mit einem späten Treffer.

Augsburg überzeugt in der zweiten Hälfte

Der FC Augsburg war nach dem 3:4 in Dortmund diesmal von Anfang an die gefährlichere Mannschaft und erzielte in der 36. Minute sogar das vermeintliche 1:0 durch Dion Beljo, das allerdings vom VAR wegen einer Abseitsposition nicht gegeben wurde.

Gestoppt hat die Entscheidung die Fuggerstädter nicht - im Gegenteil: Erst vergab Arne Maier (51.) nach der Halbzeitpause aus rund 15 Metern die Riesenchance zur verdienten Führung, eine Minute später zwang Ermedin Demirovic den neuen Gladbach-Keeper Jonas Omlin mit einem Gewaltschuss zu einer Glanzparade. In der 63. Spielminute scheiterte Augsburgs Kapitän Jeffrey Gouweleeuw mit seinem Kopfball am Aluminium.

Mergim Berisha erlöst die Augsburger

In der 82. Minute sorgte dann Mergim Berisha mit dem Außenrist für das ersehnte 1:0 nach einem herrlichen Zuspiel des eingewechselten Neuzugangs Kelvin Yeboah. Diesen Vorsprung verteidigten die Augsburger schließlich souverän bis zum Abpfiff.

Für die Schwaben ist es der erste Erfolg nach insgesamt acht sieglosen Partien, zuletzt jubelten sie am 2. Oktober beim Tabellenletzten FC Schalke 04. Mit 18 Punkten sind sie nun Tabellen-14.