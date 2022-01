FC Augsburg: Bayer Leverkusen bleibt der "Angstgegner"

Kurzes Aufbäumen - Diaby schlägt zurück

Das änderte sich eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff: Erst scheiterte Florian Niederlechner an Bayer-Keeper Lukas Hradecky, zwei Minuten später war Arne Maier mit einem Abstauber zur Stelle. Einen 28-Meter-Freistoß von Michael Gregoritsch konnte Hradecky diesmal nur abklatschen lassen, Maier reagierte am schnellsten. In seinem 91. Bundesligaspiel war es der erste Bundesligatreffer für den Mittelfeldspieler.

Doch Bayer ließ sich von dem Anschlusstreffer nicht aus dem Konzept bringen: Im Gegenzug stellte Diaby den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (65.), um vier Minuten später mit seinem dritten Treffer auch noch das 4:1nachzulegen - die endgültige Entscheidung in dieser Partie.

Gegen Union müssen nun Punkte her

Der eingewechselte Lucas Alario erhöhte sogar noch auf 5:1. Auch wenn der Sieg vielleicht etwas zu hoch ausfiel: Augsburg konnte erneut nicht überzeugen und muss nun kommendes Wochenende im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin punkten, um nicht noch weiter nach unten durchgereicht zu werden.