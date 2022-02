FC Augsburg: Auftrieb in Kampf um den Klassenerhalt

Der gegen Dortmund erkämpfte Punkt ändert an der Abstiegsgefahr nicht viel. Nur dank des noch deutlich schlechteren Torverhältnisses von Hertha BSC Berlin (-29), konnte der punktgleiche FC Augsburg (-15) den Abstiegs-Relegationsplatz an die Hauptstädter abgeben. "Wir haben den Relegationsplatz verlassen. Das ist nicht entscheidend, tut aber gut", sagte FCA-Coach Markus Weinzierl:

Reuter: Mannschaft hat "bis zum Ende dran geglaubt"

Immerhin haben die Fuggerstädter gegen Dortmund neues Selbstvertrauen getankt. "Uns braucht keiner abzuschreiben", tönte Weinzierl. Er sehe "eine Mannschaft, die alle Möglichkeiten hat, das Ziel zu erreichen". Und Reuter schwärmte: "Die Präsenz in der Box war richtig gut". Die Mannschaft habe "den Rückstand weggesteckt, bis zum Ende dran geglaubt" sich am Ende "belohnt". Und zwar mit dem "enorm wichtigen Punkt" für den FCA. Laut Reuter wäre sogar noch mehr drin gewesen, er beklagte sich über einen nicht gegebenen Elfmeter.

FC Augsburg soll "dran bleiben" und "weitermachen"

Dem FCA-Manager ist aber auch klar, dass es "eine schwierige Situation war und nach wie vor ist", gegen die "man ankämpfen muss". Jetzt gelte es, "dran zu bleiben". Bielefeld, Mainz, Stuttgart lauten die nächsten Aufgaben. Am Freitag (4.3.2022, 20.30 Uhr, Radio-Livereportage) geht die Reise auf die Alm.

Augsburg dürfe dort, wie gegen Dortmund, "wenig zulassen", so Reuter. Der Trainer stimmt ihm zu: "Wir haben gut gearbeitet, waren gut organisiert. So können wir weitermachen", sagte Weinzierl. Damit der FC Augsburg auch das zwölfte Jahr in der Fußball-Bundesliga erreicht.