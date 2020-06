FC Augsburg: Aufarbeitung einer denkwürdigen Saison

In der Tat: Mühsamer als in den letzten Jahren hat der FC Augsburg wieder einmal den Klassenerhalt gepackt. Ein 1:1 am vorletzten Spieltag bei Fortuna Düsseldorf bedeutete die Rettung für den FCA, der mäßig in die Spielzeit gestartet war. Erst am 4. Spieltag gelang zuhause gegen Eintracht Frankfurt (2:1) der erste Sieg. Nachdem das Team zwischenzeitlich sogar auf einen Abstiegsrang rutschte, mussten die Fans bis zum 11. Spieltag warten, ehe in Paderborn der zweite Dreier eingefahren werden konnte.