FC Augsburg: Letzter Schritt gegen den Angstgegner

Das große Ziel Klassenerhalt ist fast geschafft. Nach dem 3:1 bei Eintracht Frankfurt und dem 6:0 gegen den VfB Stuttgart fehlt den Schwaben rein rechnerisch noch ein Sieg, um auch nächste Saison in der Bundesliga zu spielen.

Zwar glaubt kaum ein Experte, dass der VfB Stuttgart seine vier restlichen Partien allesamt gewinnt. Solange der Klassenerhalt für den Tabellen-14. noch "nicht hundertprozentig gesichert ist, ist es gefährlich, so zu reden, als wären wir schon sicher", sagte Schmidt auf der Pressekonferenz am Mittwoch (24.04.2019). Deshalb will der FCA den letzten Schritt aus eigener Kraft schaffen. Das Problem: Es geht gegen Bayer Leverkusen - das einzige Team, gegen das der FCA noch nie gewinnen konnte.