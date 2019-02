FC Augsburg ärgert Bayern, unterliegt aber 2:3

Eigentor von Goretzka in der ersten Minute

Traumstart für die Augsburger, die trotzdem optimistisch in die Partie gingen: Sie führten nach dem ersten Angriff nach gerade mal 13 Sekunden mit 1:0. Max kam über die linke Seite, passte scharf in die Mitte, wo Leon Goretzka den Ball mit den Beinen ins Münchner Tor lenkte. Obwohl die Schwaben giftig in die Zweikämpfe gingen und die Gäste schon früh beim Spielaufbau störten, konnten sie den Ausgleich in der 17. Minute nicht verhindern: Joshua Kimmich flankte von rechts zu Kingsley Coman, der am zweiten Pfosten mit links direkt verwandelte.