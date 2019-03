FC Augsburg hält Null in Leipzig

Die Marschroute war klar: Augsburg setzte in Leipzig von Beginn an auf eine solide Defensive. Die Schwaben standen in der ersten Halbzeit tief und machten den Leipzigern so das Leben schwer. Nach der Pause agierte der FCA anfangs etwas offensiver, beschränkte sich aber letztlich wieder auf Abwehrarbeit. So verteidigten sie die Null und ergatterten einen Punkt. Durch die Niederlage des VfB Stuttgart in Dortmund (1:3) baute der FCA seinen Vorsprung auf den Relegationsplatz auf drei Punkte aus.

Leipzig gibt Ton an

Leipzig bestimmte die Anfangsphase: Werner von halblinks (15.) und Laimer per Kopf (16.) vergaben die besten Chancen. Nochmal Werner (40.) hätte vor der Pause per Kopf zur Führung treffen können. RB dominierte und sucht den Weg nach vorne. Die Augsburger verteidigten ordentlich und gingen ohne Gegentor, allerdings auch ohne echte eigene Torchance, in die Halbzeit.

Gregoritsch mit bester Chance

Danach wurde Augsburg mutiger. Zunächst prüfte Stürmer Sergio Cordova per Kopf (55.) RB-Keeper Peter Gulacsi. Nur wenige Minuten später hatte Michael Gregoritsch per Flachschuss die beste Chance, aber wieder war Gulacsi zur Stelle. Danach übernahm Leipzig wieder die Kontrolle, erspielte sich aber kaum Chancen gegen das Augsburger Bollwerk.