FC Augsburg vor Dortmund-Spiel: "Wir können jeden schlagen"

"Was das nächste Spiel angeht, sind wir alle zusammen etwas schuldig. Die Herangehensweise gegen Dortmund muss eine ganz andere sein, das haben auch die Spieler selbst angesprochen", so der Coach. Baum sieht sich und seine Mannschaft nach dem blamablen 1:5 beim SC Freiburg "klar in der Bringschuld, vor allem unseren Fans gegenüber". Der Saisonverlauf habe aber gezeigt: "Egal, wer kommt, wir können jeden schlagen."

"Nach so einem Spiel ist es entscheidend, dass eine Reaktion der Mannschaft zu sehen ist. Nach den Worten müssen jetzt auch Taten folgen." Stefan Reuter, Manager FC Augsburg

Finnbogason fehlt weiter

Baum, der trotz der sportlich brisanten Lage volle Rückendeckung vom Verein erhält, hofft vor dem Heimspiel gegen den Spitzenreiter Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr) auf die Rückkehr von Angreifer André Hahn. "Bei ihm ist es am wahrscheinlichsten, der Rest ist offen", so der Trainer. Der FCA muss jedoch weiter auf Torjäger Alfred Finnbogason (zehn Saisontore) verzichten, der wie Hahn Wadenprobleme hat. Innenverteidiger Reece Oxford wird rotgesperrt fehlen.

Vor allem der erneute Ausfall von Finnbogason wiegt schwer: Mit dem Isländer holte Augsburg 13 Punkte aus 14 Spielen, ohne ihn fünf Punkte aus neun Spielen. Siege sind zuletzt selten gelungen. Nur eines ihrer vergangenen 14 Bundesligaspiele haben die Augsburger gewonnen, sie liegen mit 18 Punkten aus 23 Spielen auf dem 15. Tabellenplatz, zwei Punkte vor dem VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang.

"Wir kommen da gemeinsam raus. Ich beschäftige mich auf keinen Fall mit dem Abstieg." Michael Gregoritsch, Spieler FC Augsburg