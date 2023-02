FC 05 Schweinfurt trennt sich von Trainer und Sportdirektor

Christian Gmünder war erst im Sommer 2022 nach Schweinfurt gekommen und absolviert aktuell den Pro-Lizenz-Lehrgang des DFB. Jetzt ist er nicht mehr Trainer vom FC 05 Schweinfurt. Die Schweinfurter haben die ersten beiden Spiele seit Ende der Winterpause verloren. Zuletzt am Samstag deutlich mit 0:3 in Burghausen. Damit sind die Schweinfurter auf Tabellenplatz 12 abgerutscht und mitten im Abstiegskampf angekommen.

Reaktion auf sportliche Talfahrt

Den Posten als Cheftrainer beim Regionalligisten übernimmt ab sofort der bisherige Co-Trainer Marc Reitmaier. "Mit der Freistellung von Christian Gmünder und der Beförderung von Marc Reitmaier erhoffen wir uns einen Turnaround in der aktuellen sportlich extrem negativen Entwicklung", so Geschäftsführer Markus Wolf in der Pressemitteilung. "Wir hatten gehofft, dass nach der Winterpause und einer intensiven Vorbereitung mit vielen zuletzt lange verletzten Spielern ein Aufwärtstrend zu verzeichnen ist. Leider war bei den Niederlagen gegen Illertissen und in Burghausen das Gegenteil der Fall."

Trainer und Sportdirektor entlassen

Ebenfalls nicht mehr im Amt ist Sportdirektor Robert Hettich. Der hat sich zu seinem Abschied persönlich geäußert. Der bisherige Sportdirektor teilt mit, dass die frühzeitige Übergabe seines Amtes geplant gewesen sei. "Es ist für die weitere Planung essenziell, für Klarheit zu sorgen, um entsprechend die Weichen für die Zukunft stellen zu können. Mein Nachfolger Andreas Brendler ist gebürtiger Schweinfurter und hat viele Jahre für den Verein gespielt. Er ist für uns seit Dezember als Scout beschäftigt, konnte so in aller Ruhe eingearbeitet werden."

Rückkehr zum Amateur-Spielbetrieb

Ende Januar hatte der Verein angekündigt, aus finanziellen Gründen den Profibetrieb zum Ende der laufenden Saison einzustellen und in der neuen Saison wieder mit einem Amateurkader zu spielen. "Die letzten fünf Jahre haben wir immer wieder versucht in die Dritte Liga aufzusteigen und sind immer wieder teils sehr knapp gescheitert", sagt Wolf. "Aber die wirtschaftliche Entwicklung der letzten drei Jahre mit der Corona-Pandemie und der aktuellen Energiekrise hat ihre Spuren hinterlassen." Es sei immer schwerer, Sponsoren zu finden, deshalb mache der Profibetrieb aktuell keinen Sinn, so Wolf.