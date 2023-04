Manés Faustschlag: Kabinen-Zoff nach Champions-League-Pleite

Die Nerven lagen offensichtlich blank bei den Spielern des FC Bayern nach der 0:3-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City. Laut übereinstimmenden Medienberichten von "Bild" und "Sky", die der Bayerische Rundfunk bestätigen kann, soll Sadio Mané Leroy Sané in der Kabine mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Beide Streithähne mussten von Mannschaftskameraden getrennt werden. Sané trug laut Medienberichten eine blutige Lippe davon.

Streit begann noch auf dem Spielfeld

Auslöser für den Streit soll die 83. Spielminute gewesen sein. In dieser Szene haderte Sané mit dem Senegalesen, weil dieser sich nicht als Anspielstation angeboten hatte, sondern einen Steilpass erwartet hatte. Noch auf dem Platz diskutierten beide intensiv, in der Kabine eskalierte die Auseinandersetzung dann und Mané boxte Sané die Lippe blutig.

"Man sieht auch auf den Bildern vom Bankett, dass Leroy Sané immer wieder die Hand vor dem Gesicht hatte und alleine in der Ecke saß", so BR24Sport-Bayernreporter Florian Eckl in BR24. Der Vorfall beschreibe "perfekt die Lage bei den Bayern, wie angespannt und genervt sie sind". Der deutsche Rekordmeister hat sich bisher zu den Vorkommnissen nicht geäußert.