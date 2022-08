Faustballerinnen des TV Segnitz bei der Deutschen Meisterschaft

Bereits zum dritten Mal haben sich die Faustballerinnen des TV Segnitz für die Deutsche Meisterschaft auf dem Feld qualifiziert. Davor war es ihnen 2019 und 2021 gelungen. Bei dieser Meisterschaft wollen sie endlich erreichen, was ihnen bisher noch nie gelang: Sie wollen sich fürs Halbfinale qualifizieren. Dafür müssen die Unterfränkinnen zunächst ein Viertelfinale gewinnen. Und wie im letzten Jahr ist der TV Brettorf aus Niedersachsen der Gegner. Noch immer ärgert die Segnitzerinnen, dass sie dieses Qualifikationsspiel bei der letzten Deutschen Meisterschaft verloren und damit sofort ausschieden.

"Wir haben die spielerische Klasse, um weit zu kommen."

Diesmal wollen die Unterfränkinnen erfolgreicher über die Leine spielen. "Wir gehören sicher nicht zu den Favoriten bei dieser Meisterschaft", sagt Trainer Ulrich Lauck und fährt fort: "Doch wir haben die spielerische Klasse, um weit zu kommen." Nicht ohne Grund stellt der TV Segnitz bei den Frauen derzeit die erfolgreichste Faustball-Mannschaft Bayerns. Lauck hat bei seiner Mannschaft in erster Linie "ein Kopfproblem" ausgemacht, das dem Erfolg im Wege stehen könnte. Mentale Stärke sei am Wochenende von seinen Spielerinnen gefordert. "Und das kann man leider nicht trainieren", bedauert Lauck, der dem TV seit über 20 Jahren als Trainer zur Verfügung steht.

Gewachsene und eingespielte Mannschaft

Nerven behalten, sich nicht zu stark unter Druck setzen – das ist mithin die erste Spielerinnen-Pflicht bei der dritten Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. Ein wichtiger Vorteil für den TV Segnitz: Er verfügt über eine gewachsene und eingespielte Mannschaft, seine Spielerinnen zwischen 19 und 27 Jahren kennen sich schon lange und gut. Ein nicht unwesentlicher Nachteil: Das Turnier wird während der bayerischen Sommerferien durchgeführt, was die Vorbereitungen für Lauck erschwerte.

Eine Welt- und Europameisterin im Team

Immerhin hat der TV sogar eine Welt- und Europameisterin in seinen Reihen. Svenja Schröder stand auch vor wenigen Wochen in der deutschen Mannschaft, die bei den World Games in den USA die Goldmedaille gewann. Die Nürnbergerin spielt seit drei Jahren beim TV Segnitz Faustball auf höchstem Niveau und soll mit Ehrgeiz und Führungsstärke vorangehen. Sie ist für die Titelkämpfe am Wochenende zuversichtlich. "Wenn wir das erste Spiel gewinnen ist vieles möglich", betont die 22-Jährige.

13 Siege in 16 Spielen

Mit dem Verlauf der Saison in der Bundesliga Süd war Trainer Lauck zufrieden: 13 Siege in 16 Spielen und am Ende wieder Tabellenplatz zwei für den TV Segnitz. Die Mannschaft qualifizierte sich am letzten Bundesliga-Spieltag für die nationalen Titelkämpfe und verlor nur gegen Südmeister Dennach und im letzten Spiel gegen Pfungstadt. "Da waren wir nicht mehr konzentriert genug", so Lauck gegenüber BR24. Allerdings war Segnitz vor diesem Spiel schon für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Faustball-Hochburg am Main

Zwar ist Faustball nicht so populär wie Fußball, trotzdem eine Sportart mit großer Tradition, die schon seit mehr als 150 Jahren auch in Deutschland gespielt wird. Und das kleine Segnitz am Main ist eine Hochburg im Faustball. Neben Svenja Schröder gehören dem TV noch mehrere Junioren-Spielerinnen und -Spieler mit internationalen Erfolgen an.

Segnitzer Kinder werden mit Faustball groß

Dass ausgerechnet Segnitz mit kaum 900 Einwohnern so erfolgreich ist, liegt für Lauck nicht nur an den schönen Sportstätten. "Hier gibt es keine Konkurrenz durch Fußball, deshalb kommen junge Leute aus der Umgebung mit Interesse am Sport zu uns", so der Coach. Im Ort selbst "wird den Kindern Faustball quasi schon in die Wiege gelegt."

Unterstützung heimischer Fans

Wie im letzten Jahr ist der TV Brettorf nahe Oldenburg Gastgeber dieser Titelkämpfe am 27. und 28. August. Damit spielt der Gegner von Segnitz vor heimischer Kulisse. Doch auch der Turnverein aus Unterfranken baut auf die Unterstützung zahlreicher Fans, die extra die Reise nach Niedersachsen antreten werden.

Mit Segnitz und Brettorf nehmen Titelverteidiger TV Jahn Schneverdingen, Ahlhorner SV, TSV Dennach und TSV Calw an der Meisterschaft teil – genau jene sechs Mannschaften, die schon vor zwölf Monaten um den nationalen Titel kämpften.

Faustball-Sammelalbum erschienen

Der TV Brettorf hat für die Meisterschaft extra ein Sammelalbum mit Klebebildern erstellt – wie man es sonst nur von großen Meisterschaften im Fußball kennt. Alle Bundesliga-Mannschaften der Feldsaison sind mit ihren Spielerinnen und Spielern auf jeweils einer Seite vertreten. Das gab es in der Geschichte des deutschen Faustballs noch nie.