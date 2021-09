Faustball: U14 Mädchen aus Thiersheim wollen Meistertitel

"Das war erst mal ein Schock für mich: Wir fahren zur Deutschen Meisterschaft", lacht die elfjährige Amelie. Die Aufregung ist nicht nur bei ihr groß. Am Wochenende geht es für ihre Mannschaft der Turnerschaft Thiersheim (Lkr. Wunsiedel) ins niedersächsische Brettorf. "Es ist auch schön, mal wieder etwas Großes vorzuhaben, das ging ja mit Corona nicht", sagt die 13-jährige Alma. Die Bayerische und Süddeutsche Meisterschaft haben sie bereits gewonnen. Nun messen sie sich mit den zehn besten Teams Deutschlands.

In Thiersheim spielen schon Kindergartenkinder Faustball

Die Sportlerinnen sind alle unter 14 Jahre alt. Ein Großteil von ihnen spielt bereits seit der Grundschule Faustball. In Thiersheim wird sogar schon im Kindergarten die kontaktlose Ballsportart angeboten. "Hier gibt es niemanden, der Faustball nicht kennt. Wir bieten den Sport ab vier Jahren an", sagt Trainer Stefan Barth. Er selbst war lange aktiver Spieler. Jetzt trainiert er den Nachwuchs.

Oberfranken ist Hochburg im Faustball

Oberfranken ist eine Faustballhochburg in Bayern. Rund 50 Prozent aller Jugendmannschaften im Freistaat kommen aus der Region. Auch in Thiersheim hat Faustball schon seit 1924 Tradition. Entstanden ist die Ballsportart aus der Turnerschaft. Ursprünglich war es eine Art Ausgleichssport für die Turner. Oft spielt eine ganze Familie über Generationen hinweg Faustball. Das schöne daran sei auch, dass es Jungen und Mädchen gleichermaßen als Mannschaftssport anspreche, sagt Bürgermeister Werner Frohmader (Aktive Liste).

Faustball auf dem Stundenplan

Nachwuchssorgen hat man in Thiersheim nicht. Aktuell sind es 70 aktive Mitglieder. Der Verein startet im Herbst auch ein neues Projekt: eine Faustball-Ausbildung für Lehrer. So soll Faustball künftig auch auf dem Stundenplan stehen. "Gerade in der Coronazeit ist der kontaktlose Ballsport gut geeignet", sagt Trainer Stefan Barth.

Jetzt heißt es aber erst mal für die Mädchen der U14 eine gute Faust zu haben bei der Deutschen Meisterschaft am Wochenende. Dabei hoffen die Thiersheimer, dass sich das harte Training auszahlt. Die ganze Gegend drückt der Mannschaft die Daumen.

"Thiersheim ist unheimlich stolz. Und ich glaube sie werden ganz vorne mitspielen!" Bürgermeister Werner Frohmader