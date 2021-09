Faustball-Meisterschaft: Thiersheimer U14 Mädchen holen Bronze

Den dritten Platz hat die Turnerschaft Thiersheim bei der U14-Meisterschaft im niedersächsischen Brettorf am Sonntag belegt. Insgesamt haben zehn Teams am Wettbewerb teilgenommen.

Dritter Platz für Turnerschaft Thiersheim bei Deutscher Meisterschaft

Zum großen Wurf sollte es am Ende nicht reichen: Im Halbfinale verpassten die Thiersheimer gegen den Ahlhorner SV denkbar knapp den Einzug in das Endspiel. Am Ende hieß es 1:2 nach Sätzen aus Sicht der Turnerschaft. Für Trainer Stefan Barth war die Partie bereits das "vorgezogene Finale" im Wettbewerb.

Im Spiel um Platz drei sicherte sich das Team aus Oberfranken dann aber die Bronzemedaille. Gegner war dabei der SV Kubschütz, dem man sich in der Gruppenphase noch in zwei Sätzen geschlagen geben musste.

Faustball in Oberfranken: oft über Generationen hinweg

In Oberfranken ist Faustball weit verbreitet: Rund 50 Prozent aller Jugendmannschaften in Bayern kommen aus dem Regierungsbezirk. Insbesondere in Thiersheim erfreut sich der Sport einer großen Beliebtheit. Seit 1924 hat der Sport am Standort Tradition.

Aktuell hat die Turnerschaft 70 aktive Mitglieder. Im Herbst startet der Verein eine Faustball-Ausbildung für Lehrer. So soll der Sport auf den Stundenplänen in Schulen landen. "Gerade in der Coronazeit ist der kontaktlose Ballsport gut geeignet", sagte Trainer Stefan Barth im BR-Gespräch.