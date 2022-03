Faszination Eisklettern: Auch für Einsteiger ein Abenteuer

Technik ist das A und O

Vor allem Anfänger denken, dass Eisklettern vor allem die Arme beansprucht und ziehen ihr ganzes Körpergewicht mit den Eispickeln hoch. Kein Wunder, dass nach einer Seillänge die Kräfte weg sind. Denn: Bei der Technik im Eis arbeiten vor allem die Beine. Sowieso spielt reine Kraft eine untergeordnete Rolle: Es kommt auf das Gefühl für das Eis an, in dem man sich bewegt. So schlägt man weder mit aller Kraft die Steigeisen in die Tritte, noch haut man mit Kraft die Eispickel in das Eis.

Was ist das Faszinierende am Eisklettern?

"Was ich schön finde sind die Farben und Strukturen, wo du immer wieder ein Blau siehst, das du sonst nicht im Alltag siehst und das verändert sich durch das Licht immer wieder. Dann kommst du in Schluchten rein, wo du irgendwelche ausgewaschenen speziellen Eisformen siehst, das ist extrem faszinierend. Und auch der spannende Aspekt, dass das Eis nicht überall so kompakt ist, es ist nicht nur schnell raufsteigen, man muss sich damit beschäftigen, Wasserfälle über Jahre beobachten, wie sie reagieren, dass man sagen kann, in dem Zeitfenster sollte das Eis oben bleibe." Alfi Dworak, Bergführer Pitztal

Was bringt Eisklettern?

Es tut sich einem eine ganz neue Welt auf – eisige, bizarre Wasserfälle oder künstlich angelegte Wasserfälle an Felsen. Es ist toll, sich zu überwinden, sich auf die Umgebung und die eisigen Bedingungen einzulassen. Dazu gehöret ein Mix aus Vertrauen und Mut, Spaß an der Herausforderung und einem Abenteuer. Das Glücksgefühl danach ist die Belohnung für das (mögliche) Herzklopfen währenddessen.

"Es macht richtig Laune. Es ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, dass die Steigeisen einen halten, dass man die Füße belastet und nicht nur auf die Arme vertraut, es macht richtig Laune auf mehr." Christian, Anfänger beim Eisklettern im Pitztal