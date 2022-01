Farkas soll's richten: Bayreuth Tigers stellen neuen Trainer vor

Der gebürtige Kanadier Robin Farkas ist neuer Trainer der Bayreuth Tigers. Das teilte der Verein mit. Farkas übernimmt das Traineramt beim Bayreuther Eishockey-Team demnach vorerst bis Saisonende und tritt damit die Nachfolge des am Vortag entlassenen Petri Kujala an.

Farkas legt in Bayreuth Wert auf "aggressives Defensivspiel"

Der 54-jährige Farkas möchte "den Reset-Knopf" drücken und neu anfangen. Die Tigers kassierten in der zweiten deutschen Eishockeyliga (DEL2) zuletzt sieben Niederlagen in Serie. Wert lege der neue Coach besonders auf aggressives Defensivspiel, möchte das System allerdings nach den vorhandenen Akteuren ausrichten. Nach seiner ersten Trainingseinheit in Bayreuth sei er zufrieden gewesen, insbesondere, weil das Team hart gearbeitet habe.

In Kanada und der Schweiz aktiv

Farkas strebte in seiner Jugend ebenfalls eine Karriere als Eishockeyprofi an. Eine Rückenverletzung im Alter von 16 Jahren beendete diesen Traum für ihn. Als Trainer war er bereits im Nachwuchsbereich in Kanada, sowie in der Schweiz aktiv. Zuletzt hatte er eine zweijährige gesundheitliche Auszeit genommen.