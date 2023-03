FAQ zum Frauenboxen: K.o. und Gewichtsklassen

Wo kann man den Kampf von Tina Rupprecht gegen Seniesa Estrada sehen?

BR24Sport überträgt den Kampf in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 4 Uhr live im Stream. Der Stream steht ab Sonntagmorgen auch On Demand/Re-Live zum Abruf. Reporter ist Jens-Jörg Rieck. Als Expertin an seiner Seite: Tina Schüssler, selbst ehemalige Profiboxerin.

Seit wann gibt es Frauenboxen?

Die Anfänge gehen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Lange Zeit war Frauenboxen in Deutschland verboten. Der Deutsche Amateur-Boxverband gab erst 1994 den Ring offiziell in Deutschland für Frauen frei.

Welches sind die wichtigsten Boxverbände?

Im Profiboxen gibt es anders als bei vielen anderen Sportarten nicht nur einen Weltverband, sondern gleich mehrere. Deswegen gibt es beim Boxen auch mehrere Weltmeister. Dominiert wird der Boxsport von vier großen Boxverbänden: Die World Boxing Association (WBA), das World Boxing Council (WBC), die International Boxing Federation (IBF) und die World Boxing Organization (WBO). Diese Verbände richten offizielle Boxkämpfe aus und verleihen Weltmeistertitel, die international angesehen sind und auch von den Boxverbänden untereinander anerkannt werden.

Was ist ein Vereinigungskampf?

Bei einem Vereinigungskampf treten zwei Weltmeisterinnen aus verschiedenen Verbänden gegeneinander an, wie jetzt Tina Rupprecht (WBC) und Seniesa Estrada (WBA). Die Siegerin darf sich danach WBC- und WBA-Weltmeisterin nennen.

Welche Gewichtsklassen gibt es im Frauen-Boxen

Es gibt je nach Verband und Wettbewerb unterschiedliche Gewichtsklassen. Man unterscheidet in bis zu 18 verschiedenen Gewichtsklassen von Minimalgewicht bis Schwergewicht. In jeder Gewichtsklasse gibt es einen eigenen Weltmeister.

Dass die Weltverbände die Gewichtsklasse unterschiedlich benennen, sorgt mitunter für Verwirrung. Tina Rupprecht hält den WBC-Titel im "Stroh"-Gewicht, Seniesa Estrada hält den Titel der WBA im "Minimum"-Gewicht.

Was sind die wichtigsten Regeln?

Geboxt wird auch beim Frauen-Profiboxen bis zu zwölf Runden à drei Minuten. Dazwischen ist jeweils eine Minute Pause. Gewertet wird ein Kampf im sogenannten Ten-Points-Must-System. Das bedeutet: Dabei bekommt der Sieger der Runde zehn Punkte, der Verlierer in der Regel neun, bei einem erlittenen Niederschlag in aller Regel acht, bei zwei erlittenen Niederschlägen sieben. Falls eine Runde unentschieden gewertet wird, erhalten beide Boxer zehn Punkte. Verwarnungen werden erst nach Ende des Kampfes vom Punktekonto abgezogen.

Was sind die Kriterien für eine gewonnene Runde?

Klare Treffer – bei weitem der wichtigste Maßstab. Das Problem hierbei ist, dass es nicht nur um die Anzahl der Treffer geht, sondern auch um die Qualität: hinterlässt ein Treffer eindeutig Schlagwirkung, bringt dies dem schlagenden Boxer fast immer die Runde. Effektive Aggressivität – dazu gehört auch Aktivität. Wenn beide Boxer keine klaren Treffer landen, gewinnt der aktivere Boxer die Runde. "Ring Generalship" – am besten zu übersetzen mit "Überlegenheit im Ring/Ringbeherrschung". Dabei spielen auch boxerische Fähigkeiten, Cleverness und die Ringstrategie eine Rolle. Verteidigung

Wann kommt es zum Kampfabbruch?

Wenn einer der beiden Boxer nach einem Niederschlag in einem vorbestimmten Zeitraum (zehn Sekunden) nicht aufzustehen vermag, ist der Kampf durch Knockout (K.o.) entschieden. Ein K.o. ist nicht nur nach einem starken Kopftreffer, sondern auch bei einem starken Lebertreffer möglich. Wenn der Kampf abgebrochen wird oder einer der Kampfteilnehmer aufgibt, ist der Kampf durch technischen Knockout (TKO) entschieden. Eine Disqualifikation (s. u.) gilt nicht als Technischer K.o..

Wie viele Box-Weltmeisterinnen hat Deutschland hervorgebracht?

Das sind mehr, als man denkt. Das liegt daran, dass es viele Gewichtsklassen und auch viele verschiedene Boxverbände gibt. Dazu kommt, dass einige im Ausland geborene Athletinnen die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben. Zu den bekanntesten Weltmeisterinnen zählen Regina Halmich, Alesia Graf, Elina Tissen, Christina Hammer und Susi Kentikian.