Fans kritisieren "Kasperle-Theater" beim FC Augsburg

Der FC Augsburg ist nach den Rücktritten von Präsident und Trainer in deutlicher Schieflage. Jetzt haben Fans des Bundesligisten eine Erklärung herausgegeben, in der sie die Vorgänge scharf kritisieren.

Fans prangern "moralische Verrohung" an

"Es fällt schwer, das Kaschperle-Theater zu ertragen, das wir seit vergangenem Freitag rund um unseren FCA erleben müssen", schreibt die Fanvereinigung Ulrich Biesinger e.V. auf ihrer Homepage. Und weiter: "Die aktuelle Farce stellt lediglich die Spitze eines Eisberges dar, welcher seit Langem in unruhigen Gewässern treibt. Dies bringt unweigerlich einen Vertrauensverlust in handelnde Personen mit sich. Bereits seit Längerem sind Machtkämpfe in unserem Verein zu erkennen, die ein Ausmaß an moralischer Verrohung offenbaren, dass es selbst uns die Sprache verschlägt. Und hier liegt der Kern des Problems: Es geht in erster Linie um den Erhalt von Macht und Privilegien statt vollumfänglich um das Wohl des FCA."

Die nach der Vereinslegende Ulrich Biesinger (UBT) benannte Vereinigung versteht sich als Dachorganisation der organisierten Anhänger des FC Augsburg. Sie sorgt von der Ulrich-Biesinger-Tribüne aus für die Stimmung in der Arena, organisiert Choreografien und ist auch sonst sehr aktiv im Umfeld des Vereins.

Hoffnung auf Veränderung

Auslöser ihrer Kritik ist der offen ausgetragene Machtkampf zwischen Präsident Klaus Hofmann und den beiden Geschäftsführern Stefan Reuter und Michael Ströll, der vergangenen Freitag im Rücktritt von Präsident Klaus Hofmann aus gesundheitlichen Gründen gipfelte. Hofmann ist weiterhin Hauptgesellschafter der nach ihm benannten Hofmann Investoren GmbH, welche deutlich über 90 Prozent der FCA-Profiabteilung besitzt. Haben die Anhänger Hofmanns Ämter- und Machthäufung in den vergangenen Jahren oft intensiv kritisiert, sieht der UBT nun neben der Gefahr einer weiteren Spaltung auch die Chance auf Erneuerung auf allen Ebenen des Vereins: "Weg von Alleinherrschertum, Abschottungstaktik und dem Bündeln möglichst vieler Kompetenzen auf einigen wenigen Schultern."

Die anstehenden Personal-Entscheidungen dürften daher nicht, "wie sonst üblich – in Hinterzimmern vonstattengehen und zukünftiges Führungspersonal nachträglich der Öffentlichkeit präsentiert werden". Der Verein erwartet, dass drängende Fragen über Ausrichtung, Struktur des Vereins sowie die Profile der zu besetzenden Positionen innerhalb der Mitgliedschaft diskutiert werden. "Marionetten, ehemalige Politiker oder Wichtigtuer ohne entsprechende Kompetenzen sind hierfür, aus unserer Sicht, nicht geeignet. Denn Kompetenzen und Wissen hinsichtlich dessen, was diesen Verein ausmacht und wer er ist, gibt es innerhalb der Mitglied- und Anhängerschaft mehr als genug", wie es in der Erklärung weiter heißt.

Enttäuschung über Entwicklung des Vereins

Aus den Fans spricht die Enttäuschung über die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren. Auf der einen Seite wurden viele Millionen Euro in Bau und Entwicklung von Geschäftsstelle, Nachwuchsleistungszentrum und auch in die Mannschaft investiert. Auf der anderen Seite sei neben der holprigen sportlichen Entwicklung aber vor allem das oft propagierte "Wir-Gefühl" kaum noch zu spüren.

Die Fans fordern ein Umdenken und die Rückbesinnung auf Werte, die den FC Augsburg einst zu einem besonderen Verein in der Fußball-Bundesliga gemacht hätten: "Dies kann der Schlüssel sein, dass unser FCA – trotz der aktuell denkbar schlechtesten Voraussetzungen – zukünftig nicht nur mehr sportlich und wirtschaftlich orientiert arbeitet, sondern auch endlich wieder den Begriff Familie lebt."

FCA auf Trainersuche

Neben einem neuen Präsidenten sucht der FC Augsburg vor allem nach einem Trainer für die neue Saison. Die Entscheidung soll laut Geschäftsführer Sport, Stefan Reuter "zeitnah aber ohne Zeitdruck" in den kommenden Tagen fallen. Als vermeintlicher Top-Kandidat wird oft der Trainer von Borussia Dortmund II, Enrico Maaßen genannt.