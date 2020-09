Fans im Supercup - Rummenigge begeistert, Ärztechef entsetzt

Rummenigge freute sich nach dem 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung gegen den FC Sevilla nun über "ein herrliches Gefühl, diesen Titel wieder mit unseren Fans zu feiern". "Als ich nach dem Spiel in das Stadionrund geblickt habe, habe ich sehr viele glückliche Bayern-Fans gesehen."

Die Fans erinnerte er auch nochmals an die Möglichkeit, "sich bei uns in der Allianz Arena nach der Rückkehr kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen." Klar ist aber auch: Alle Anhänger, die Budapest waren, müssen nach ihrer Rückkehr in Deutschland erst einmal in Quarantäne.