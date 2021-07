FC Bayern: Fanproteste gegen Nagelsmann und Zirkzee

Der FC Bayern München trennte sich am Samstag in einem Vorbereitungsspiel 2:2 von Ajax Amsterdam. Das Ergebnis nebensächlich, die Begleitumstände dagegen nicht. Einige vermeintliche Bayern-Fans wetterten im Stadion per Spruchband erst gegen Trainer Julian Nagelsmann, anschließend musste Jungstürmer Joshua Zirkzee im Netz Schmähungen einstecken.

Bayer Nagelsmann war einst beim TSV 1860 München

Nagelsmann, der einst als Spieler und Coach beim Lokalrivalen TSV 1860 München war, wurde auch verbal attackiert. "Ja, ich habe das mitbekommen. So voll war es noch nicht, es war die lautstärkste Gruppe im Stadion", sagte der Bayern-Trainer nach dem Spiel.

Nagelsmann wollte den Vorfällen aber keine große Aufmerksamkeit widmen. Er sei "kein großer Freund von Rivalitäten", seine Maxime seien Toleranz und Offenheit: "Ich lasse jeden nach seinem Gusto leben. Es muss nicht jeder Applaus klatschen, dass ich früher mal beim Stadtrivalen war."

"Du kannst nicht jeden glücklich machen. Und gewisse Dinge musst du einfach abkönnen." Julian Nagelsmann