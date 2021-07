Fanforscher Lange: UEFA hat "massives Glaubwürdigkeitsproblem"

Die Europäische Fußball-Union hat nach den Worten des Fanforschers Harald Lange von der Universität Würzburg "ein massives Glaubwürdigkeitsproblem". Der Sport an sich und die Moral und Ethik dahinter spielten keine Rolle, es gehe der UEFA ums Geld und ums Geldverdienen - das merkten die Fans, sagte Lange im BR-Gespräch.

Keine Straßenfeger, keine Euphorie

Proteste wie die in München, bei der mutmaßlich FC Bayern Ultras Plakate der UEFA beschmiert und geklaut hatten, sieht der Fanforscher nur als Aktionen einer gewaltbereiten Speerspitze.

Viel besorgniserregender ist seiner Meinung nach, dass auch die Basis der Fußballfans sich seit 15, 16 Monaten abwende vom Fußball. Die Fans seien enttäuscht. Man sehe das jetzt auch deutlich bei der EM, die keine große Euphorie auslöse, keine Autokorsos, nicht der Straßenfeger schlechthin sei, wie man das von einer EM oder WM erwarten könne.

Forscher: Fans merken, es geht ums Geldverdienen

Die Corona-Pandemie beschleunige diese Entwicklung, denn Missstände im Profifußball träten nun viel deutlicher zu Tage, als das vor der Pandemie der Fall war, so der Gründer des Instituts für Fankultur, Harald Lange, der mit seinem Team viele Umfragen unter Fußballfans macht.

Schuld daran ist seiner Meinung nach das Verhalten der UEFA: "In all ihren Entscheidungen merkt der Fan auf der Straße sehr deutlich, dass es der UEFA in allererster Linie ums Geld und ums Geldverdienen geht und dass der Sport an sich und die dahinterstehende Moral und Ethik überhaupt keine Rolle spielt", sagte Lange im BR24-Interview.

Der Vorwurf der Fans sei, dass die UEFA die eigentlichen Werte des Sports verrate, weil sie sich nur am Kommerz orientiere und politische, moralische, ethische Maßstäbe einfach außen vor lasse.

Lange: UEFA-Verhalten hat Covid-19-Infektionen verursacht

Lange kritisiert auch die vollen Stadien bei der EM, die nachweislich zu Covid-19-Infektionen unter anderem bei schottischen und finnischen Fans geführt hätten. Außerdem kritisiert der Fanforscher, wie die UEFA sich aus der Verantwortung ziehe, was Corona-Regeln angeht.

Man merke deutlich, so der Würzburger Professor, dass die UEFA es mit Corona und den Sicherheitsmaßnahmen überhaupt nicht ernst meine. Bei Kritik ziehe sich die UEFA einfach nahezu naiv zurück und behaupte, das sei Sache der örtlichen Gesundheitsämter und Ausrichter. Wohl wissend, dass sie die Behörden vor Beginn der EM massiv unter Druck gesetzt hatte.

Das Fazit von Harald Lange: "So ein großes Glaubwürdigkeitsproblem hatte der internationale Fußball selten. Ich würde sogar sagen, noch nie!"