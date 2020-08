Fan-Rückkehr: DFL hofft, für Söder "schwer vorstellbar"

DFL für eingeschränkte Fanbesuche

Die DFL will hingegen zumindest eingeschränkte Fanbesuche in den Stadien ermöglichen. Dafür wurde ein Leitfaden entwickelt und nun soll ein Sicherheitskonzept verabschiedet werden. Darin enthalten ist eine Limitierung der erlaubten Besucher, ein Stehplatz- und Alkoholverbot bis zum 31. Oktober sowie der Ausschluss von Gästefans in den Stadien bis zum Jahresende. So soll das Infektionsrisiko in der Corona-Pandemie verringert werden. Entsprechende Anträge des DFL-Präsidiums stehen bei der Mitgliederversammlung am Dienstag zur Abstimmung.

FCA-Sportchef Reuter: "schrittweise wieder Zuschauer in dieser Saison"

Auch der FCA-Sportchef Stefan Reuter wünscht sich zumindest auf absehbare Zeit wieder ein paar Fans in den Stadien. "Wir hoffen, dass schrittweise in dieser Saison wieder Zuschauer in den Stadien zugelassen werden und hoffen, dass wir die Krise um Corona weltweit in den Griff bekommen", sagt der 53-Jährige vor dem Start in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Kritik aus der Fanszene

Aus der Fan-Szene hat es aber auch schon Kritik gegeben. Das Fan-Bündnis "Unsere Kurve" hat im Vergleich zum DFL-Vorschlag teilweise gegenteilige Ziele vorgeschlagen. So spricht sich die Organisation eindeutig für die Zulassung von Gäste-Fans aus und kritisiert die mögliche Datenerfassung bei der Ticketvergabe.