Fan-Proteste: Das Schweigen im Stadion

"Wir wollen 20 Minuten schweigen, um ein Zeichen für Fanrechte zu setzen", erklärt Simon Müller von der Schickeria München im Gespräch mit BR Sport: "Es geht um den Dialog mit dem DFB, der einfach schiefgelaufen ist." Was Müller damit meint: Die Interessenvertretung "Pro Fans"; ein Zusammenschluss der Fanszenen, hatte im vergangenen August Gespräche mit Deutschem Fußball-Bund (DFB) und Deutscher Fußball-Liga (DFL) beendet. Die Fan-Initiativen wollen die Interessen der Fußballfans wieder in den Mittelpunkt rücken.

"Es gibt eine Vielzahl von Themen, die sehr vielen Fans unter den Nägeln brennen", führt Müller aus: "Das geht vom Videobeweis über Sportgerichtsbarkeit über Fan-Freiheiten - darf ich meine Fahne mit ins Stadion nehmen? -, über diverse andere Themen, über Montagsspiele - Themen, die sehr viele Fans interessieren." Und in den Gesprächen und Dialogen mit dem DFB habe sich "einfach nichts getan. Wir wollen jetzt einfach mal Ergebnisse sehen".

Müller: "Wo organisierte Fans sind, wird geschwiegen"

Laut Müller beteiligen sich am Aktionstag Fanszenen von der ersten bis zur fünften Liga. Bereits am vergangenen Donnerstag hatten die Fan-Vereinigungen den "Aktionsspieltag" angekündigt. Bei den Spielen der 1., 2. und 3. Liga vom heutigen Dienstag bis Donnerstag soll ein 20-minütiger Schweigeprotest in den Stadien inszeniert werden. "Eigentlich fast überall, wo organisierte Fans in der Kurve sind, wird diese 20 Minuten geschwiegen werden", sagte Müller.

Schon bei den Spielen der ersten DFB-Pokalrunde war es zu Protestaktionen unter dem Motto "DFB, DFL & Co. - Ihr werdet von uns hören!" gekommen. Nur wenige Tage darauf hatte der Fan-Zusammenschluss den Dialog mit DFB und DFL aufgekündigt. Vor allem für den DFB kommen die Protest zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Am Donnerstag (27.09.2018) vergibt der europäische Fußballverband UEFA die EM 2024. Deutschland und die Türkei sind die einzigen Kandidaten, negative Schlagzeilen kurz vor der Vergabe kann der DFB eigentlich nicht gebrauchen. Laut Pro-Fans-Sprecher Sig Zelt habe der Zeitpunkt der Fanprosteste nichts mit der Turniervergabe 2024 zu tun.