Familienglück perfekt: Harry Kane zum vierten Mal Vater

Turbulente, aber glückliche Tage für Harry Kane: Der neue Star-Stürmer des FC Bayern bejubelte am Freitag sein erstes Bundesliga-Tor gegen Werder Bremen, nun vermeldet Kane fröhliche Neuigkeiten aus dem Kreißsaal. "Willkommen in der Welt, Henry Edward Kane", schrieb der 30-Jährige zu einem Foto des Neugeborenen auf Instagram. Als Geburtstag gab Kane Sonntag, den 20. August, an und ergänzte kurz und knapp: "Ich liebe dich, mein Junge!"