Familie zu Schumachers 50.: "Ist in den besten Händen"

Der Schicksalstag

Schumacher hatte bei einem Unfall am 29. Dezember 2013 im Skigebiet nahe des französischen Méribel ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten, obwohl er einen Helm trug. Seit September 2014 erholt er sich in seiner Schweizer Wahlheimat in Gland am Genfer See von dem Unfall. Informationen zum Zustand Schumachers gibt es nicht.

Einen Rückblick auf seine Karriere gibt es am 3. Januar um 16.15 Uhr im ERSTEN und am 19.1. um 17.15 Uhr im BR Fernsehen zu sehen: Michael Schumacher - Einem Phänomen auf der Spur (Film von Andreas Troll)