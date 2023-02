Familie im Erdbebengebiet: Arslan mit emotionalem Jubel

Ahmet Arslan nahm seinen Trauerflor vom Arm, hielt ihn in die Luft und küsste ihn zweimal. Bei seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den SC Verl (Endstand Verl - Dresden 3:4) zeigte sich der Spieler von Dynamo Dresden emotional berührt. Der Memminger hat Familie in dem Gebiet, das am vergangenen Montag von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht wurde.

"Die Leute haben es einfach schwer da", sagte Arslan im Sportschau-Interview. "Für uns ist es heute nur Fußball. Die Bilder, die man bekommt - das ist einfach traurig. Den Menschen, die jetzt auch noch obdachlos sind, wünsche ich viel Kraft.

"Wir müssen einfach alle dankbar sein, vielleicht auch helfen. Ich glaube, das einzige was bleibt, wenn man von dieser Welt geht, sind die guten Taten." Ahmet Arslan